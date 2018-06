Conte, Anac prevenga di più, certifichi amministratori

ROMA, 6 GIU - "Ho lanciato l'idea - e lo ribadisco - di valutare bene il ruolo dell'Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i risultati che ci attendevamo e forse avevamo investito troppo. Possiamo valorizzare Anac anche in prospettiva di prevenzione e rafforzare la fase di prevenzione, in modo di avere una sorta di certificazione anticipata degli amministratori pubblici per poter procedere alle gare più speditamente". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua replica in Aula alla Camera.