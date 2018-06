Migranti: Kurz, iniziativa per protezione fuori da Ue

BRUXELLES, 6 GIU - Sulla migrazione abbiamo messo in campo "un'iniziativa nazionale austriaca, quindi non un'iniziativa della presidenza di turno dell'Ue, con un gruppo di altri Stati dell'Unione, tra cui la Danimarca ed altri, affinché i migranti trovino protezione fuori dall'Europa. Così potranno avere protezione se necessario, ma non avranno possibilità di scegliere il Paese a loro più congeniale, per presentare la loro richiesta d'asilo". Così il premier austriaco Sebastian Kurz in una conferenza stampa a Bruxelles.