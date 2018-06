Bersani, ora nuova forza riformista

ROMA, 6 GIU - "No ai fronti 'anti' che rappresentano strategie di sopravvivenza. Serve una novità, una nuova forza politica, un nuovo contenitore di sinistra liberale e riformista. Io sono per mettere ognuno a disposizione le sue sigle, le sue persone, i suoi simboli, facendo i passi indietro necessari per fare passi avanti". Così Pierluigi Bersani, conversando con i giornalisti in Transatlantico.