Salvini, flat tax per pagare tutti meno

ROMA, 6 GIU - "L'obiettivo è aiutare tutti e che tutti paghino meno: chi guadagna di meno e chi guadagna di più". Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la scelta politica che è alla base della flat tax. "Chiunque deve pagare una lira in meno - ha detto alla Camera - poi anche un bimbo di 5 anni arriva a intuire che che chi fattura di più, risparmia di più e reinveste di più". Quanto al principio di progressività sancito dalla Costituzione, Salvini ha sottolineato che nel programma sono previste "le deduzioni, che garantiranno a chi oggi non paga di continuare a non pagare".