Comune Firenze riconoscerà figli famiglie arcobaleno

FIRENZE, 06 GIU - Il Comune di Firenze apre da oggi al riconoscimento dei figli di coppie omosessuali: lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella. "Credo che questo atto - ha detto - come quello di molti altri colleghi sindaci, sia il segno di riconoscere prima di tutto attenzione verso le persone, perché la realtà della società civile ci pone davanti responsabilità dalle quali non possiamo scappare". Nardella ha spiegato di aver ricevuto in questi giorni "lettere molto significative e toccanti di coppie omosessuali che hanno figli e che chiedono il loro riconoscimento. Visto che io credo che la nostra attenzione debba essere prima di tutto rivolta a questi bambini, mi sono convinto a procedere già a partire da oggi al riconoscimento dei figli di coppie omosessuali attraverso la trascrizione nei registri dell'anagrafe con l'indicazione di tutti e due i genitori, qualunque sia il tipo di pronuncia giudiziaria alla base. Ovvero qualunque sia il giudice, italiano o straniero".