Torino: Appendino, su Ream agito per il bene della Città

TORINO, 6 GIU - "Ho tutelato la città e sono convinta di avere agito per il suo bene". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, risponde così ai giornalisti che le chiedono se si dimetterà qualora dovesse essere rinviata a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sul caso Ream, legata ai conti del Comune. La Procura di Torino ha notificato ieri alla prima cittadina l'avviso di conclusione delle indagini. "Non è un avviso di garanzia, ma una chiusura delle indagini ed è un fatto tecnico - osserva Appendino a margine dell'inaugurazione del Salone dell'Auto di Torino -. Riguarda come è stato scritto il debito in bilancio. I pm hanno fatto il loro mestiere e ho il massimo rispetto per la magistratura. Continueremo a lavorare per il bene della Città". (ANSA).