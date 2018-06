Migranti: Fedriga, ok blocchi navali

TRIESTE, 6 GIU - "Quando noi dicevamo che è necessario iniziare a proporre i blocchi navali ci hanno sempre accusato che non si possono fare, che è un'idiozia e che facciamo populismo. Ricordo a bassa voce che l'accordo fatto con la Libia da Minniti, sono dei blocchi navali fatti dalla Guardia costiera libica". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg, ad Agorà su Rai3. "Quando si guardano nella concretezza i fatti - ha osservato - le soluzioni che abbiamo proposto e continuiamo a proporre sono quelle efficaci, e l'unica via da intraprendere è quello che ha fatto in parte, in modo assolutamente insufficiente, Minniti". Secondo Fedriga occorre "iniziare ad avere un rapporto privilegiato" con la Nigeria, "visto che la prima nazionalità che giunge in Italia sono i nigeriani, che arrivano da zone del Paese molto lontane da qualsiasi ipotesi di guerra e che cercano di arrivare in Ue inseguendo un sogno occidentale". "E' chiaro che è una situazione diventata insopportabile, a cui Italia e Ue devono mettere freno".