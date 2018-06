Papa: siamo tutti Chiesa, non ci sono padroni e operai

CITTA' DEL VATICANO, 6 GIU - "Qualcuno pensa che nella Chiesa ci sono i 'padroni', il Papa, i vescovi e i preti, e poi gli 'operai' che sono gli altri. No, la Chiesa siamo noi, tutti". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale a piazza San Pietro, alla presenza di circa 11mila fedeli, dedicata al sacramento della cresima. Il Papa ha detto che da Dio "si riceve per dare", non si riceve per tenere "come se l'anima fosse un magazzino". Poi ha inviato a evitare il "chiacchiericcio". "Povero Spirito Santo - ha commentato il Papa - che lavoro che ha con noi con questa opera del chiacchiericcio" che "distrugge quello che fa Dio. Per favore smettiamola col chiacchiericcio". (ANSA).