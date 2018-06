Mondiali, il pronostico di Putin

MOSCA, 06 GIU - "Devo ammettere quello che è un dato di fatto: purtroppo negli ultimi tempi la nostra nazionale non ha ottenuto grandi risultati". Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista pubblicata dal Cremlino. Tra le nazionali favorite al Mondiale, Putin ha indicato Spagna, Argentina, Brasile e Germania."I pretendenti sono molti" ha detto. "Tra di loro le squadre latinoamericane come il Brasile e l'Argentina" ha precisato, aggiungendo che la Germania ha "giocato brillantemente" nei tornei precedenti e la Spagna ha fatto "un gioco molto bello". Il presidente ha poi detto che il portiere russo Yashin, Pelè e Maradona sono i suoi giocatori preferiti.