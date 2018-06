Ricercato in States, arrestato in Italia

VERBANIA, 6 GIU - Un finlandese di origini russe, ricercato a livello internazionale, è stato arrestato dalla polizia in un campeggio della provincia di Verbania. Nei suoi confronti la Corte distrettuale Southern District of New York aveva emesso nel 2012 un ordine di arresto: aveva tentato di spedire dagli Usa alla Finlandia una serie di componenti per armi senza avere l'autorizzazione federale e, al tempo stesso, falsificando i documenti di spedizione. La polizia lo ha fermato in seguito alla segnalazione arrivata alla centrale operativa della Questura attraverso il sistema 'Alert alloggiati', che tiene in contatto i titolari di strutture ricettive con la polizia. L'uomo si trova ora nel carcere di Verbania.