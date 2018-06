Migranti: nuovi sbarchi in Sardegna

IGLESIAS, 6 GIU - Nuovi sbarchi di migranti lungo le coste sud occidentali della Sardegna. Dopo i 29 arrivati la scorsa settimana, oggi hanno raggiunto l'isola altri 40 algerini, tutti uomini. Il primo sbarco è avvenuto a Sant'Antioco alle 7.30. Una motovedetta della Guardia costiera ha intercettato al largo un barchino lungo 6 metri con a bordo 20 algerini. Il natante è stato trainato in porto ed i migranti sono stati presi in consegna dagli agenti del Commissariato di Polizia di Carbonia. Il secondo sbarco è avvenuto alle 8.30 sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Una persona transitando vicino alla spiaggia ha notato un gruppo di stranieri che camminava verso la strada e ha chiamato subito il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carbonia. Venti anche in questo caso i migranti, tutti algerini. I quaranta stranieri una volta ultimate le operazioni di identificazione e le visite mediche saranno trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari).