Governo: Camera: al via in Aula dibattito su fiducia

ROMA, 6 GIU - Al via nell'Aula della Camera la discussione sulla fiducia al governo Conte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte siede ai banchi del governo accanto a Luigi Di Maio; assente l'altro vicepremier Matteo Salvini. In base a quanto stabilito lunedì dalla conferenza dei capigruppo, fino alle 14 si svolgerà la discussione generale. Alle 15,40 - con diretta Tv - ci sarà la replica del presidente del Consiglio cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei gruppi. Alle 17,45 è previsto l'inizio della chiama dell'appello nominale. Gli iscritti a parlare nel dibattito di stamani sono 46. L'Aula non è pienissima; è probabile che i deputati mancanti arriveranno via via durante la mattinata.