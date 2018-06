Usa: Melania ha fatto pressing su Trump per vice 'pulito'

NEW YORK, 6 GIU - Un vicepresidente americano ''pulito'', senza storie clandestine o una situazione finanziaria complicata: insomma un vice senza drammi. E' il suggerimento elargito da Melania Trump al marito Donald nel corso della campagna elettorale, quando il presidente Usa di apprestava a scegliere il suo numero due. Lo rivela il libro 'First in Line: Presidents, Vice Presidents, and the Pursuit of Power', appena uscito in edicola. Nel raccontare i dietro le quinte, l'autrice - l'ex corrispondente della Casa Bianca Kate Andersen Brower - riporta anche il filo diretto fra il vicepresidente Mike Pence e il suo predecessore Joe Biden. I due si parlano regolarmente almeno una volta al mese.(ANSA).