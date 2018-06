Moda: stilista Kate Spade trovata morta a Ny

WASHINGTON, 5 GIU - La famosa stilista Kate Spade è stata ritrovata morta a New York, nel suo appartamento su Park Avenue, in quello che sembra un suicidio. Lo riferisce la polizia ai media Usa. Celebre per le sue borse glamour amate da tanti vip, 55 anni, Kate Spade era omonima ed ex comproprietaria del marchio Kate Spade New York, che può contare su 140 negozi in America e 175 rivendite in tutto il mondo. Nel 2017 era stata nominata tra le persone più creative nel mondo del business.