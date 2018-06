Amica famiglia, da Conte ottimo discorso

FOGGIA, 5 GIU - "Il suo discorso mi piace sempre di più, ogni volta che lo ascolto. Mi è piaciuto tutto quello che ha detto. E' stato serio e molto umile". Vittoria Macchiarola, amica di famiglia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta così le parole che il neopremier ha pronunciato al Senato. Un discorso che Vittoria, per gli amici Vittorina, sta ascoltando più volte nella sua casa a Volturara Appula (Foggia), dove il presidente del Consiglio è nato. E dove Vittorina ha insegnato alle scuole medie. "Conte era un bambino prodigio, molto bravo - ricorda - e non mi meraviglia che sia diventato professore universitario e che abbia fatto una carriera brillantissima. Ma chi l'avrebbe mai pensato che sarebbe diventato premier?". "Come si fa - si chiede - a prevedere una cosa del genere?". Però, aggiunge, "se è arrivato a questa carica la merita tutta, ed è un bene che certi ruoli siano ricoperti da persone brave e oneste come lui".