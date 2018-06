Pd: padre Di Battista, sorci e squadristi. Orfini lo querela

ROMA, 5 GIU - "Non sono le schiere di banchieri seguaci del grullo cazzaro a farmi paura ma gli squadristi del sorcio Orfini". Sono le parole di Vittorio Di Battista, padre dell'esponente M5s Alessandro, per le quali il Pd lo querela. "Vi informo - annuncia il presidente dem Matteo Orfini su twitter - che ho sporto querela. Non tanto per me, ma per tutelare la dignità di tutta la nostra comunità democratica. Bisogna porre senza tentennamenti un argine a un linguaggio che incita alla violenza e al disprezzo. Da chiunque provenga, fosse pure Di Battista senior". "Prudenza. Prudenza, raccomando prudenza", è il post di Vittorio Di Battista, datato 3 giugno. "I sinistronzi del Pd minacciano di scendere in piazza. Tutte le gattare di Roma non riuscirebbero a ricacciare indietro le pantegane rosicone. Ergo, prudenza, topicidi e ramazze di saggina", conclude.