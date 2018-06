Genoa: visite mediche per Marchetti

GENOVA, 05 GIU - Visite mediche da poco concluse per Federico Marchetti, l'ormai ex portiere della Lazio, che vestirà la maglia del Genoa dove arriva a parametro zero. Marchetti firmerà un biennale con opzione per il terzo anno con il club di Enrico Preziosi. Avrà il non facile compito di sostituire Mattia Perin che dopo dieci anni lascerà il Genoa per approdare alla Juventus. Nell'ultima stagione Marchetti, pur continuando a vestire la casacca biancoceleste, è rimasto ai margini della rosa di Inzaghi per scelta tecnica, senza giocare mai.