Conte, Salvini e Di Maio messo interesse Paese davanti

"Sono grato a chi, rinunciando a legittime ambizioni personali ha saputo porre davanti a tutto l'interesse generale" e ha "proposto il mio nome per la guida del governo di comune accordo". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso per la fiducia in Senato ricordando che "gli obiettivi" del governo "sono affidati alla pagina scritta perché dichiarati in modo trasparente, vincolandosi ad adottare tutte le iniziative e le misure necessarie a perseguirle". (ANSA).