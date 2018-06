'Il nuovo stadio del Crotone si farà'

CROTONE, 5 GIU - La realizzazione del nuovo stadio è stato l'argomento al centro di un incontro svoltosi stamani tra il sindaco di Crotone Ugo Pugliese e il presidente del Football club Crotone, Gianni Vrenna. Nel corso della riunione, è scritto in una nota del Comune, "è stata confermata la volontà di ambo le parti di procedere con la realizzazione della nuova struttura in una delle due aree individuate già nei precedenti incontri". In questa settimana Comune e Fc Crotone sottoscriveranno un protocollo di intesa ed un crono programma per la realizzazione del nuovo stadio nel quale sarà previsto l'utilizzo di alcune strutture preesistenti di proprietà della società del presidente Gianni Vrenna, anche al fine di accelerare la tempistica della realizzazione. Uno stadio, nella volontà delle due realtà, "che dovrà essere un gioiello non solo capace di essere un modello di ospitalità ma anche di valorizzare l'intera area che lo ospiterà".