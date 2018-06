Casa: Istat, compravendite 2017 +3,7%,ripresa rallenta

ROMA, 5 GIU - Il 2017 è stato un altro anno con il segno positivo per il mercato del 'mattone' ma la ripresa rallenta. L'Istat segna, infatti, un aumento annuo del 3,7% per le convenzioni notarili di compravendite per unità immobiliari e un rialzo dell'1,6% per gli atti relativi a mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca. In entrambi i casi si registra un rallentamento a confronto con il 2016 (quando sia le compravendite che i mutui crescevano del 17%). (ANSA).