Conte, rafforzeremo norme contro conflitto interessi

ROMA, 5 GIU - "Rafforzeremo la normativa attuale in modo da estendere le ipotesi di conflitto fino a ricomprendervi qualsiasi utilità, anche indiretta, che l'agente possa ricavare dalla propria posizione o dalla propria iniziativa. Occorre rafforzare, inoltre, le garanzie e i presidi utili a prevenire l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel discorso per la fiducia in Senato sottolineando come il conflitto di interessi sia "un tarlo che mina il nostro sistema economico-sociale".