Calcio, diritti tv, assemblea di Lega A

MILANO, 5 GIU - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A che dovrà decidere se accettare le garanzie patrimoniali presentate ieri sera in extremis da Mediapro, o proseguire con la risoluzione del contratto con l'intermediario spagnolo e approvare i nuovi pacchetti per commercializzare attraverso trattative private i diritti del campionato. Sono presenti tutti i 17 club con diritto di voto sulla questione, ad esclusione quindi di quelli neopromossi e di quelli retrocessi in Serie B.