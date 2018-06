Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,34%)

TOKYO, 5 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, trainata dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa e mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra i principali paesi in vista del G7 in Canada. L'indice Nikkei avanza dello 0,34% a quota 22.551,31, con un guadagno di 75 punti. Sul mercato valutario intanto lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a quota 109,90, e sull'euro, a un livello di 128,60.(ANSA).