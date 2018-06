Usa: proteste all'inno, Trump chiude agli Eagles

NEW YORK, 5 GIU - Il presidente americano Donald Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei campioni della Nfl, i Philadelphia Eagles, in seguito al disaccordo con la squadra in merito all'inno nazionale. Gli Eagles avrebbero voluto inviare una delegazione ristretta, ma Trump ha deciso di annullare l'incontro. La disputa sull'inno nazionale che gli atleti dovrebbero ascoltare in piedi va avanti dal 2016, da quando il quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, divenuto un'icona della comunita' afroamericana, comincio' a inginocchiarsi durante l'inno per manifestare contro il razzismo e le crescenti violenze della polizia sui neri d'America.