Mancini: "Tanto da fare, ma ottimista"

ROMA, 4 GIU - "C'è stata una leggerezza enorme da parte nostra, anche se eravamo un po' affaticati nel finale, perché abbiamo giocato per 20' in dieci uomini. Adesso è presto per vedere qualcosa, dobbiamo iniziare a far giocare i giovani, gli elementi che hanno meno esperienza". Così Roberto Mancini, ai microfoni della Rai, dopo il pareggio con l'Olanda per 1-1 in amichevole a Torino."I ragazzi si sono impegnati tanto, dopo un anno faticoso, dobbiamo mettere a posto tante cose, ma io sono ottimista per la ripresa della stagione", conclude il ct.