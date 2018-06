Calcio: Uefa, due turni a Guardiola

(ANSA-AP) - NYON, 4 GIU - Due giornate di squalifica a Pep Guardiola "per condotta impropria", un turno a porte chiuse per lo Zenit San Pietroburgo per il comportamento razzista dei suoi tifosi. Sono le decisioni assunte oggi dalla commissione disciplinare dell'Uefa che ha sanzionato il tecnico del Manchester City con due giornate di stop (di cui una con la condizionale) per il comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro Mateu Lahoz alla fine del primo tempo del match di ritorno dei quarti di Champions contro il Liverpool. Analogamente, l'Uefa ha sanzionato il club ucraino (una gara a porte chiuse e multa di 50mila euro) per il comportamento razzista dei tifosi durante il match casalingo nel marzo scorso contro il Lipsia in Europa League.