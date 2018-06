Mogherini sente Conte, presto incontro

ROMA, 4 GIU - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto questa mattina una telefonata dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea Federica Mogherini, che si è congratulata con lui per la sua nomina esprimendo i migliori auguri al nuovo Governo. Lo annuncia una nota della Presidenza del Consiglio in cui si precisa che "il Presidente Conte e la Alta rappresentante Mogherini hanno concordato di tenersi in stretto contatto in vista dei principali appuntamenti internazionali ed europei, a partire dal Consiglio europeo di fine giugno". Conte e Mogherini si sono "ripromessi di organizzare appena possibile un incontro bilaterale".