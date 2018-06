Amazon: supera per prima volta gli 800 mld dollari valore

NEW YORK, 4 GIU - Amazon sale in Borsa e raggiunge per la prima volta gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, unendosi a Apple come altra unica società ad aver superato tale livello. Ad Amazon sono serviti 85 sedute in Borsa per raggiungere gli 800 miliardi di dollari di valore dopo aver superato i 700 miliardi in gennaio.(ANSA).