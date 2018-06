Flat tax: Siri, dal 2019 per imprese e famiglie

ROMA, 4 GIU - "Non è vero che dal prossimo anno la Flat Tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con degli step: il sistema è diverso perché la Flat Tax per le imprese c'è già e noi la estendiamo anche a società di persone, Partite Iva etc. E' una riforma storica perché viene trasferito a 5 milioni di operatori quello che oggi è solo per 800mila imprese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore della Lega Armando Siri. ino ad oggi - spiega Siri che è il padre della Flat Tax e lo stratega economico di Matteo Salvini - solo le società di capitali hanno la Flat Tax. "Poi per le famiglie cominceremo già dal 2019 con dei parametri che andranno a perfezionarsi nel 2020 fino a completarla". La Flat Tax rinviata al 2020 per le famiglie, come ha annunciato il leghista Alberto Bagnai?"No - risponde Siri -non è corretto in questo modo. La cosa richiede complessità. Adesso preferisco non entrare nel merito perché altrimenti facciamo pasticci.