Studio,'Piano B' Alto Adige senza Italia

BOLZANO, 4 GIU - Il 'Piano B' per l'Alto Adige, ovvero un futuro della Provincia autonoma senza l'Italia, è stato presentato a Bolzano dai Freiheitlichen, il partito gemello della Fpoe di Heinz Christian Strache. Secondo lo studio, commissionato dal partito di opposizione sudtirolese, il modello di uno Stato libero dell'Alto Adige "è fattibile dal punto di vista economico-finanziario, mentre più difficile da realizzare a livello politico". Secondo i ricercatori austriaci, i dati record (come tasso di occupazione, pil e commercio estero) consentirebbero un futuro sereno all'Alto Adige anche come nazione sovrana, "a condizione che i rapporti con l'Italia e l'Ue restino intatti". Molto più difficile si presenterebbe, invece, un eventuale distacco dall'Italia a livello politico che - hanno ribadito gli autori dello studio - può avvenire solo in accordo con l'Italia, che all'interno delle Ue avrebbe una sorta di diritto di veto sull'adesione dello stato Alto Adige all'Unione.