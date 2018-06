Rubata statua Cristo Abissi di Pancella

LANCIANO (CHIETI), 7 GIU - Lo hanno scoperto i sub dell'Associazione 'Orsa Minore' di Lanciano: il Cristo degli Abissi, opera dell'artista, scultore e incisore italiano Vito Pancella è stata portata via dai fondali prospicienti il porticciolo di località Vallevò, a Rocca San Giovanni(Chieti). Il furto è stato scoperto ieri pomeriggio; i sub avevano raggiunto il posto per le consuete operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. Erano stati loro a commissionare al maestro - nato a Lanciano nel 1945 e qui morto nel 2005 - la statua inabissata il 7 agosto 1994. La denuncia di furto, oggi, ai carabinieri di Fossacesia. Nel fondale dove era collocato il Cristo degli Abissi sono stati celebrati anche alcuni matrimoni. La scultura in bronzo era tornata in superficie il 21 luglio 2017, dopo 23 anni, per manutenzione, e il 5 agosto era stata di nuovo posizionata in mare, a oltre sei metri di profondità su un basamento in cemento armato. La statua, del peso di 15 chilogrammi e alta quasi 80 centimetri, è stata sbullonata.