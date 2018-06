Mondiali: Polonia ,7 'italiani' nei 23

ROMA, 4 GIU - Ci sono ben 7 'italiani', oltre l'ex Torino Glik, nell'elenco dei 23 giocatori convocati dal ct della Polonia, Adam Nawałka, in vista dei Mondiali in Russia. Questa la lista. Non convocato, invece, Lukas Skorupski, secondo portiere della Roma. - Portieri: Bialkowski, Fabianski, Szczesny; - Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cionek, Glik, Jedrzejczyk, Pazdan, Piszczek; - Centrocampisti: Blaszczykowski, Goralski, Grosicki, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Rybus, Zielinski, Zurkowski; - Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik , Teodorczyk.