Grenfell Tower: rapporto, bisognava uscire subito

LONDRA, 4 GIU - L'ordine di restare barricati ("stay put" in inglese) previsto dalle istruzioni anti-incendio fissate dagli amministratori per gli inquilini della Grenfell Tower di Londra, il grattacielo residenziale popolare andato a fuoco l'anno scorso, fu un elemento fatale, concausa della morte almeno di un certo numero delle 72 vittime di quel rogo micidiale. Lo sostiene un rapporto illustrato oggi dall'esperta Barbara Lane dinanzi alla commissione indipendente d'inchiesta istituita dal governo britannico sulla scia delle polemiche. Quella scelta, basata su valutazioni della tenuta delle porte ignifughe rivelatesi gravemente fallaci, fu "in effetti un errore", ha detto Lane inaugurando l'ultima fase delle udienze della commissione (dopo le testimonianze dei sopravvissuti) a 10 giorni dal primo anniversario del disastro. "Un'evacuazione tempestiva dell'edificio, entro mezz'ora dall'allarme, sarebbe stata necessaria", ha proseguito l'esperta, pur ammettendo che "non era una decisione facile da prendere".