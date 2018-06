Comunali: a fuoco auto candidato sardo

ORISTANO, 4 GIU - "Non ho mai fatto del male a nessuno, non capisco il perché di questo gesto da vigliacchi". Così all'ANSA Siro Massa, pescatore di Cabras (Oristano) e candidato alle comunali di domenica prossima, vittima di un atto intimidatorio nella notte. Verso le 2 sono state incendiate le sue due auto parcheggiate sotto casa, in via Carducci a Cabras. "Eravamo tutti in casa - racconta all'ANSA - mia madre che abita al pian terreno e la mia famiglia. Io ho sentito un botto, poi mi sono affacciato ma inizialmente non si vedeva nulla, si sentiva solo odore di carburante. Poi l'esplosione e ho visto le due auto avvolte dalle fiamme. Non potevamo nemmeno uscire di casa perché una delle vetture era parcheggiata vicino all'ingresso". Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri, che hanno avviato le indagini. "Le auto non erano assicurate - sottolinea il candidato consigliere - io vivo con la pesca, adesso vedremo come andare avanti".