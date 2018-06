Cc cercano auto omicida migrante

VIBO VALENTIA, 4 GIU - Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della Compagnia di Tropea per risalire all'autore dell'omicidio di Soumaila Sacko, di 29 anni, e del ferimento di altri due migranti avvenuto sabato sera a San Calogero. I carabinieri sin dalla notte tra sabato e domenica stanno eseguendo perquisizioni in tutta l'area alla ricerca della Fiat Panda bianca vecchio modello, a bordo della quale - secondo il racconto dei due feriti - è giunto l'uomo, di carnagione chiara che ha sparato 4 colpi di fucile caricato a pallettoni. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, avrebbero imboccato una pista precisa. I carabinieri hanno anche sentito alcune persone alla ricerca di indizi. Stamani, intanto, una trentina di maliani che vivono nella vecchia tendopoli di San Ferdinando, si sono messi in marcia per raggiungere il municipio di San Ferdinando per incontrare le autorità. Nella marcia e davanti al Comune, i migranti hanno gridato "giustizia".