Governo: Conte al lavoro per fiducia e G7, vede Moavero

ROMA, 4 GIU - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è al lavoro a palazzo Chigi in vista della richiesta di fiducia e del prossimo G7. Il premier non ha in agenda impegni pubblici, ma solo incontri in linea con questi due impegni: in mattinata, proprio in vista dell'importante summit del G7 canadese di Charlevoix ha infatti incontrato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.