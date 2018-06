Evade da domiciliari, non sopporta madre

FOGGIA, 4 GIU - Non sopporta la madre e i continui litigi con la donna: per questa ragione un 52enne, Leonardo Polito, di Cerignola (Foggia) ha deciso di evadere dai domiciliari e di andare in carcere. Ieri gli agenti della squadra mobile della questura di Foggia hanno arrestato l'uomo per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo si è presentato spontaneamente in questura, riferendo all'agente in servizio di vigilanza, che si trovava agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, con la quale era però in disaccordo e che non intendeva più continuare gli arresti presso quell'indirizzo. Su disposizione del Pubblico Ministero, Polito è stato tratto in arresto per il reato di evasione e accompagnato presso la Casa circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.