Camion rifiuti abbatte colonna porticato antica chiesa

CARMIGNANO (PRATO), 4 GIU - Ha sbagliato manovra andando a urtare la facciata della chiesa e abbattendo una colonna del porticato di ingresso. E' accaduto stamani a Carmignano, in provincia di Prato: l'edificio di culto danneggiato è la pieve di San Michele e San Francesco, che tra l'altro custodisce la 'Visitazione' di Pontormo, attualmente a Firenze in prestito per una mostra a Palazzo Pitti. "C'è stato un crollo parziale del porticato rinascimentale. Di certo il danno riscontrato è molto consistente", spiega il soprintendente a Belle arti e paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato Andrea Pessina. Tutto è accaduto durante il giro di raccolta dei rifiuti effettuato dal mezzo di Alia attorno alle sei: l'autista del camion stava facendo manovra nello slargo nella piazza quando ha impattato rovinosamente contro il porticato della chiesa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. La pieve sorge su un precedente convento fondato da Bernardo di Quintavalle nel 1211.