Napolitano,rapporto con Ue è banco prova

ROMA, 4 GIU - "Qualunque intesa per rendere possibile il governo del Paese deve fare i conti con i sempre più gravi e allarmanti segnali che vengono dalle vicende europee nel quadro globale e deve dunque dare risposte non retoriche ma puntuali e decise sul rapporto tra l'Italia e l'Unione e sulle fondamentali questioni con cui dobbiamo misurarci. Ogni discorso che rimanga sfuggente in proposito costituisce un inganno. Questo è il solo banco di prova su cui possa essere valutato l'impegno del nuovo governo. E sul quale va misurata anche la serietà delle forze di opposizione". A dirlo in un messaggio, il presidente emerito Giorgio Napolitano in vista del voto di fiducia a cui non parteciperà per motivi di salute.