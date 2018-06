Cadavere di 35enne trovato in piscina

LODI, 4 GIU - Il cadavere di una donna di 35 anni, di origini nigeriane, è stato trovato in una piscina che si trova all'interno della cascina Reghinera, a Cavacurta, frazione di Castelgerundo (Lodi). La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta, l'autopsia servirà per chiarire le cause della morte. Al momento le indagini si svolgono in ogni direzione. L'area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro.