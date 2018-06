Giro spaccio in Costiera amalfitana

SALERNO, 04 GIU - I carabinieri della Compagnia di Amalfi (Salerno) sono impegnati in un blitz che interessa diversi Comuni della Costiera Amalfitana, del Salernitano e della provincia di Napoli, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di 22 persone accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo sul territorio della Costiera Amalfitana, nonché di estorsione e favoreggiamento. Contestualmente sono in corso 16 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati. L'indagine, condotta dal nucleo operativo della compagnia dei Carabinieri di Amalfi e dalla stazione di Maiori, ha permesso di scoprire, spiegano i Carabinieri, "un preoccupante spaccato dell'universo giovanile della Costiera Amalfitana, fortemente condizionato dallo spaccio e dall'uso sistematico di sostanze stupefacenti anche fra i minori, nonché la forte contesa della 'piazza' costiera perfino con atti violenti". (ANSA).