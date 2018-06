Guatemala: eruzione Vulcano del Fuego, morti salgono a 7

(ANSA-AP) - CITTÀ DEL GUATEMALA, 4 GIU - Sono saliti ad almeno sette i morti nell'eruzione del Vulcano del Fuego a sud-ovest di Guatemala City, capitale del Guatemala. I feriti sono una ventina. Ne danno notizia le autorità locali, sottolineando però di temere un bilancio di vittime molto più severo in quanto un numero ancora imprecisato di persone è scomparso. E aumenta di ora in ora anche il numero delle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: sono ormai 3.100, messe in fuga dalla cenere rovente che sta ricoprendo le case. Nell'area colpita dall'eruzione vivono circa 1,7 milioni di persone. Una colonna di fumo denso e scuro si innalza fino a circa quattro miglia nel cielo e rappresenta un pericolo per gli aerei al punto che è stato chiuso l'aeroporto internazionale di Guatemala City. Il Vulcano del Fuego misura 3.763 metri ed è uno dei più attivi dell'America Centrale: quella odierna è la seconda eruzione dall'inizio dell'anno. (ANSA-AP)