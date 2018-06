Playoff B: Cittadella in semifinale

CITTADELLA (PADOVA), 3 GIU - Sara' il Cittadella ad affrontare il Frosinone nelle semifinali dei playoff di serie B. I granata hanno pareggiato 2-2 con il Bari dopo i supplementari, risultato che consente loro di passare il turno preliminare in virtù del migliore piazzamento in campionato. Al Tombolato, il primo tempo si era concluso 0-0 e aveva visto un Bari più pericoloso, in particolare al 15' con una conclusione di Sabelli sull'esterno della rete. Gli ospiti erano obbligati a cercare la vittoria e sono passati in vantaggio al 51' con un tiro di Galano. Il Cittadella ha ribaltato il risultato grazie a Bartolomei, che al 58' ha battuto Micai su punizione e al 69' ha concesso il bis con un tiro al volo sotto l'incrocio. Sembra finita ma all'88' Alfonso ha deviato nella propria porta un cross di Nenè regalando il 2-2 al Bari. Nei supplementari, il Bari è rimasto in 9 per le espulsioni di Gyomber al 113' e di Brienza al 116' (l'arbitro ha dovuto anche sedare una rissa tra le due panchine). Finisce 2-2 e passa il Cittadella.