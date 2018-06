Regata Rep. Marinare, Amalfi su Genova

GENOVA, 3 GIU - Il galeone di Amalfi ha vinto la 63/a edizione della Regata delle Repubbliche marinare, battendo in volata Genova, campione uscente. Amalfi si è imposto in volata superando il galeone genovese negli ultimi metri di competizione. Genova aveva condotto la regata, di 2000 metri, fin dall'inizio, poi a 500 metri dal traguardo è scattata la rimonta dei campani che sull'arrivo sono riusciti a mettere la punta del galeone davanti a quella di Genova. Al terzo posto Venezia e quarta Pisa: questi due equipaggi non hanno mai dato l'impressione di poter competere per il successo. Il pronostico era per Genova e Amalfi e il campo di gara lo ha rispettato La regata si è svolta per la prima volta nel canale di calma del porto di Genova a Prà, definito dagli esperti un campo di gara ideale, davanti a oltre 10mila spettatori. Per Amalfi è il 12/mo successo. Nell'albo d'oro Venezia ha 33 vittorie, Amalfi 12, Genova 9 e Pisa 8. Una edizione delle 63 è stata annullata. Il prossimo anno sfida a Venezia.