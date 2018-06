Presidente è scomparso, ecco romanziere Bill Clinton

NEW YORK, 3 GIU - Puo' un presidente scomparire? Si', anche se per poco. Parola di un ex inquilino della Casa Bianca come Bill Clinton, che al BookCon di New York ha presentato 'Il presidente e' scomparso' ('The President is Missing' edito dalla Little, Brown and Company), in uscita mondiale il 4 giugno e in Italia pubblicato da Longanesi. Un thriller scritto con James Patterson, tra gli scrittori piu' venduti al mondo, e che segna anche il debutto dell'ex commander in chief come romanziere. E' previsto un grande successo in libreria, al punto che ShowTime ha deciso di farne un adattamento televisivo. Come dice il titolo parla della scomparsa di un presidente degli Stati Uniti, la persona piu' osservata, controllata e protetta del mondo. Ma perche' dovrebbe scomparire? Per mettere fine ad un complotto terroristico internazionale. Durante le presentazioni non sono mancate le allusioni a Trump a cominciare dal titolo. "Non e' scomparso - ha detto Patterson - ce lo ricorda tutte le mattine con i suoi tweet".