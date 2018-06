Muore al ps dopo aver assunto droga

BOLOGNA, 3 GIU - Sono in corso indagini dei carabinieri a Bologna sulla morte di un ragazzo italiano di 30 anni, al pronto soccorso del policlinico Sant'Orsola. Secondo quanto riferito dallo stesso ospedale, si è presentato nelle prime ore della mattinata al triage, riferendo di aver avuto un attacco asmatico. La situazione è precipitata in poco tempo. Pare che durante la notte avesse assunto sostanze stupefacenti. La salma, su cui verrà fatta l'autopsia, è a disposizione della Procura di Bologna. I carabinieri stanno indagando, sentendo le persone che hanno accompagnato il giovane all'ospedale e che quindi avrebbero passato la nottata con lui, per ricostruire quello che è successo. Potrebbe aver assunto un mix di più stupefacenti e di alcol.