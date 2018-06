Tennis: Parigi, Cecchinato ai quarti a Parigi

ROMA, 3 GIU - Impresa dell'azzurro Marco Cecchinato, che si è qualificato per i quarti di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam della stagione, battendo in quattro set il belga David Goffin, numero 9 al mondo, col punteggio di 7-5, 4-6, 6-0, 6-3. Per l'accesso alla semifinale, il palermitano dovrà battere il serbo Novak Djokovic.