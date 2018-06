Temporali in arrivo sul centro-nord

ROMA, 3 GIU - Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali, causando a partire dalla serata di oggi fenomeni temporaleschi, localmente anche forti, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Lo rende noto la Protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 4 giugno, allerta gialla su Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Veneto, gran parte dell'Emilia-Romagna, Marche e Umbria orientale. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.