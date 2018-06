Mancini, sfida Olanda è test per futuro

TORINO, 3 GIU - "Domani cambiamo quasi tutti rispetto alla Francia: giocheremo contro una squadra con un po' più di esperienza rispetto a noi ma che come noi sta ricostruendo". Il Ct Roberto Mancini anticipa i temi della sfida di domani sera tra l'Italia e l'Olanda, nobili escluse dal Mondiale di Russia. "Stiamo costruendo qualcosa di nuovo, di diverso, con giocatori nuovi - ha spiegato il ct azzurro -. Abbiamo bisogno di tempo, ma non credo avremo problemi a fare gol perché abbiamo attaccanti forti, tecnici. Quando avremo più sicurezza anche la difesa migliorerà. La partita con l'Olanda sarà un buon test per il futuro".