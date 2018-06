Tornano temporali, allerta sul Piemonte

TORINO, 3 GIU - Torna l'allerta maltempo sul Piemonte a causa dei temporali, anche localmente forti. Il rischio idrogeologico è localizzato in particolare sui rilievi occidentali e sulle pianure. E' quanto prevede l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Secondo le previsioni, l'anticiclone nord-africano che ha portato tempo stabile e soleggiato viene scalzato dalla bassa pressione in moto dalle Baleari verso il nord-Italia. Lo scontro, tra l'aria fredda in quota in arrivo da ovest e l'aria moderatamente caldo-umida già presente nei bassi strati della nostra regione, favorisce - sempre secondo Arpa - lo sviluppo di temporali anche localmente forti tra la prossima notte e il mattino di domani, in particolare sul settore occidentale della regione, a ridosso delle Alpi cuneesi e torinesi. Il maltempo interesserà buona parte della giornata di lunedì, seppur in graduale attenuazione, con un sensibile calo delle temperature. Schiarite e temperature in rialzo da martedì.